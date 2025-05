F1, Frederic Vasseur: “Ancora una volta meglio in gara che al sabato. Dobbiamo risolvere i problemi”

Frederic Vasseur prova a guardare al bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Imola la scuderia di Maranello ha vendicato le qualifiche disputate ieri. Uno dei punti più bassi della storia recente del team emiliano. Lewis Hamilton da 12º è arrivato in quarta posizione, mentre Charles Leclerc ha chiuso al sesto posto.

Al termine della gara odierna, il team principal Frederic Vasseur ha analizzato quanto avvenuto sulla pista romagnola: “Dopo le difficoltà di ieri siamo stati in grado di reagire e raddrizzare, almeno in parte, un fine settimana che poteva essere decisamente negativo. Lo sappiamo, sul giro secco la macchina non riesce a dare il proprio massimo, in gara come successo già in altre occasioni, riusciamo a fare meglio, e lo si è visto anche oggi”.

Ultima battuta sullo stato d’animo all’interno del team: “Oggi i piloti sono stati bravissimi. Lewis ha centrato un risultato davvero importante con una prova solidissima. Charles invece è stato sfortunato in alcuni momenti della gara, specialmente con le Safety Car. Il clima all’interno della squadra? Stiamo tutti lavorando al massimo delle nostre potenzialità, non sempre riusciamo a fare il massimo. Oggi non abbiamo fatto niente di particolare ma, come si è visto, le prestazioni sono arrivate. Dobbiamo solamente mettere tutto insieme”.