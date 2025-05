F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo lavorato per migliorare sul giro secco in vista di Montecarlo”

Neanche il tempo di respirare, che sarà subito occasione per tornare in pista. Messo alle spalle il fine-settimana di Imola, il Circus della F1 volge lo sguardo a Montecarlo. Sul circuito cittadino più famoso nell’ambito del Motorsport, assisteremo a un week end in cui la Ferrari si presenta con incognite e preoccupazioni.

Sul tracciato del Santerno si sono confermate le difficoltà della SF-25 a massimizzare la prestazione nelle qualifiche, non sfruttando a dovere le gomme nuove. Inoltre, in percorrenza delle curve di media/bassa velocità, la monoposto di Maranello non è stata assolutamente all’altezza della situazione.

Criticità che non alimentano l’ottimismo per l’appuntamento nel Principato, parlando di una pista particolarmente lenta e dove il time-attack sarà fondamentale per il risultato domenicale. L’anno scorso Charles Leclerc spezzò la maledizione, vincendo davanti al pubblico di casa, e pensare di replicare decisamente arduo. Ci sarà poi una grande novità regolamentare, ovvero l’introduzione dell’obbligo di effettuare almeno due pit-stop, indipendentemente dall’uso delle tre mescole. Con questa misura si cerca di incentivare l’azione in pista, dopo che negli ultimi anni i sorpassi ma in generale i cambi di posizione non si sono praticamente visti.

Di questo e di altro ha parlato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Il Gran Premio di Monaco è una gara unica. Sappiamo come la qualifica sia fondamentale e in questi giorni abbiamo lavorato proprio per migliorare la nostra performance sul giro secco, dopo che nelle ultime occasioni non siamo riusciti a sfruttare al meglio il nostro pacchetto al sabato“, ha dichiarato l’ingegnere Francese.

“Questo week end debutta una novità nel regolamento sportivo che introduce una sfida ulteriore per la gara di Monaco. Ogni pilota dovrà fare almeno due pit stop con l’intento di dare più importanza alla strategia e aumentare l’azione in pista. Ovviamente è l’appuntamento di casa per Charles e questo rende questa corsa speciale per tutta la squadra, che è determinata a mettere nelle condizioni di ottenere il massimo della prestazione sia lui che Lewis“, ha concluso Vasseur.