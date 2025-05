F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo lavorato duro per massimizzare il potenziale della SF-25 a Imola”

Il circus della Formula Uno fa tappa a Imola questo weekend per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, settimo appuntamento della stagione e primo atto di un trittico europeo che proseguirà poi a Montecarlo e a Barcellona. Il circuito romagnolo sarà teatro di un evento molto interessante, in cui alcune scuderie introdurranno degli sviluppi per migliorare il rendimento delle monoposto in vista della nuova direttiva tecnica che entrerà in vigore dal GP di Spagna.

Ferrari, reduce da un deludente avvio di campionato, spera di alzare l’asticella proprio a Imola davanti ai tifosi del Cavallino portando un pacchetto di aggiornamenti che verrà completato due settimane più tardi al Montmelò. Vedremo se questo basterà per vedere almeno uno tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton battagliare almeno per salire sul podio nel primo dei due round italiani della stagione.

“Dopo le prime sei gare, disputate in tre continenti diversi, iniziamo la fase europea del campionato a Imola. Dall’ultimo Gran Premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo. Inoltre, potremo contare sul supporto dei nostri tifosi italiani e siamo molto lieti di questo”, le dichiarazioni del team principal Frederic Vasseur alla vigilia del weekend imolese.