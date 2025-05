F1, Frederic Vasseur: “A Montecarlo siamo migliorati in qualifica, vogliamo continuare così”

Dopo Imola e Montecarlo, il circus della Formula Uno completa il primo trittico europeo a Barcellona con il Gran Premio di Spagna 2025, nono round della stagione. Fari puntati sulla nuova direttiva tecnica (annunciata con largo anticipo dalla FIA) che renderà più severi i test statici sulla flessibilità delle ali anteriori, una variabile da non sottovalutare alla vigilia del weekend catalano.

Ferrari spera di trarre giovamento dalla TD018, perdendo magari meno performance rispetto ai competitor (in primis McLaren) e facendo di conseguenza un buon passo avanti nelle gerarchie dei top team verso la seconda metà del campionato. La Scuderia di Maranello, oltre ad una nuova ala anteriore per adattarsi alla direttiva tecnica, non porta altri sviluppi a Barcellona in attesa di introdurre un corposo pacchetto di aggiornamenti durante l’estate.

“Il Gran Premio di Spagna segna l’inizio del secondo terzo di stagione e quello di Barcellona è un circuito ben noto a team e piloti. Siamo reduci da due gare positive e a Monaco abbiamo fatto dei passi avanti anche in qualifica. L’obiettivo per il weekend è continuare su questa strada. A Barcellona debutteranno test statici più severi sulla flessibilità delle ali anteriori e anche quello sarà un aspetto del quale tener conto”, dichiara il team principal Frederic Vasseur al sito ufficiale della Rossa.