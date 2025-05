F1. Ferrari, un errore aver perso Newey? Le scelte strategiche non stanno pagando

Dodici mesi fa, di questi tempi, in F1 venivano mandati in onda i primi episodi di quella che sarebbe stata la telenovela dell’estate 2024, ovverosia “Dove si accaserà Adrian Newey?”. Il rinomato progettista, dopo quasi due decenni trascorsi alla Red Bull, stava infatti cercando una nuova dimora.

Alla fine, si sarà idealmente spostato di una ventina di km, quelli che separano Milton Keynes (dove ha sede il Drink Team) da Silverstone (dove è di stanza l’Aston Martin). Un trasferimento contenuto e tutto sommato logico per chi è inglese, è più vicino ai 70 anni di quanto non lo sia ai 60 e ha sempre lavorato in terra d’Albione.

Eppure, per tutta estate, si è vociferato di un possibile trasferimento sull’Europa continentale. Destinazione Ferrari, si diceva. Per settimane la tiritera è andata avanti, cavalcata anche per generare qualche click in più sui siti più o meno specializzati. Fa parte del gioco, un tempo bisognava vendere copie, oggi si ragiona sui contatti.

D’altronde, in estate, da decenni la stampa sportiva italiana disquisisce di fuffa. Il calciomercato riempie le pagine dei quotidiani da giugno a settembre. Poi, alla fine della fiera, nove dei dieci affari iperbolici annunciati scoppiano come bolle di sapone. La logica è stata la medesima. Difatti, gli addetti ai lavori (quelli veri) d’Oltremanica, non avevano dubbi. “Newey andrà all’Aston Martin”.

La domanda da porsi è se la Ferrari abbia davvero cercato l’uomo che ha creato una Williams dominante, ha riportato in auge la McLaren dopo l’addio di Ayrton Senna e ha fatto le fortune della Red Bull. Che ci possano essere stati incontri tra le due parti e pour parler è indubbio, ma gli approcci avevano alla base qualcosa di concreto?

Parliamoci chiaro. A Maranello hanno voluto fortemente Lewis Hamilton e lo hanno ingaggiato con largo anticipo. Dell’affare non si è saputo nulla fino a quando non è stato praticamente concluso (e questo da’ il peso delle chiacchiere relative a tanti ipotetici trasferimenti strombazzati in pompa magna, poi del tutto ipotetici).

Quindi è evidente che, se avessero davvero voluto anche Newey, lo avrebbero messo sotto contratto. Se non l’hanno fatto, è perché non si credeva pienamente in lui. Un errore strategico? Lo scopriremo tra un anno, perché sinora non si può dire nulla al riguardo. L’ingegnere sta lavorando in ottica 2026.

Red Bull senza il sessantaseienne inglese è peggiorata, nulla quaestio. Però Aston Martin è migliorata? La risposta la conosciamo tutti. Dunque, alla luce di quanto stanno combinando Fernando Alonso e Lance Stroll, siamo sicuri che anche con Newey vestito di Rosso, sarebbero cambiate le sorti del 2025 ferrarista, sinora oltremodo deludente e deficitario?