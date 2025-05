F1, Ferrari in cerca di soluzioni: nuova sospensione posteriore in arrivo, ma tanti dubbi

Una stagione deludente per la Ferrari. Sette appuntamenti sono andati in archivio e la Rossa ha ottenuto solo un podio a Jeddah (Arabia Saudita) nelle gare domenicali grazie al terzo posto di Charles Leclerc, mentre ha conquistato una vittoria e una terza posizione nelle Sprint Race con Lewis Hamilton. Troppo poco per chi si era presentato al via con l’ambizione di vincere i titolo di F1.

La SF-25, contrariamente ai dati emersi al simulatore, si è rivelata una macchina poco performante, specialmente nella percorrenza delle curve di media/bassa velocità. Inoltre, è incredibile il dato sui crono ottenuti da questa vettura nelle qualifiche, ovvero il non riuscire a massimizzare la prestazione con le gomme nuove nel time-attack, risultando meno veloce come tempo sul giro con gli pneumatici usati.

Tanti dubbi su questa macchina che non si presenta al meglio al prossimo fine-settimana di Montecarlo. Sul circuito cittadino, le qualifiche hanno una grande importanza ed è assai probabile che le Ferrari si troveranno a inseguire su una pista che non offre praticamente opportunità di sorpasso la domenica.

Il pensiero, dunque, va al prossimo appuntamento di Barcellona (30 maggio-1° giugno), dove l’applicazione della nuova direttiva tecnica andrà a incidere sull’uso delle ali flessibili. Per quel week end la Rossa avrà un fondo modificato e nuove parti aerodinamiche proprio per adattarsi alle nuove norme di rigidezza dei flap. Tuttavia, le criticità della monoposto del Cavallino Rampante riguardano anche le parti meccaniche.

Secondo quando riportato dal Corriere della Sera, vi potrebbe essere l’introduzione di una nuova sospensione posteriore a partire dal GP di Gran Bretagna (4-6 luglio), per cercare di risolvere le problematiche legate a un retrotreno particolarmente instabile. Ci sarebbe anche da chiedersi se valga la pena investire così tanto su un progetto nato male, in vista anche di quanto accadrà nel 2026, con la rivoluzione tecnica (nuove macchine e power unit) all’orizzonte.