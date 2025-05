F1, Ferrari davanti nel venerdì di Montecarlo! Leclerc precede Piastri, bene anche Hamilton

Charles Leclerc completa un venerdì molto incoraggiante tra le strade di casa e realizza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’11″355 il riferimento siglato dal nativo del Principato, che avanza inevitabilmente la sua candidatura per un ruolo da protagonista verso qualifiche e gara.

Ottime notizie per la Ferrari, estremamente competitiva sul giro secco in FP2 anche con un Lewis Hamilton capace di inserirsi al terzo posto con un distacco di soli 105 millesimi dal compagno di squadra. McLaren resta comunque una minaccia particolarmente temibile in attesa delle fasi clou del weekend, con il leader iridato Oscar Piastri 2° e Lando Norris 4° rispettivamente a 38 e 322 millesimi dalla vetta.

Buoni riscontri nel time-attack anche per Racing Bulls con un redivivo Liam Lawson 5° e Isack Hadjar 6° a quattro decimi dalla testa precedendo l’Aston Martin del veterano Fernando Alonso e la Williams di Alex Albon. Mercedes fatica ancora ad emergere su questo layout, con il rookie azzurro Kimi Antonelli 9° a 647 millesimi da Leclerc e George Russell solo 12°.

Venerdì difficile da interpretare per la Red Bull, con il quattro volte campione mondiale Max Verstappen solo 10° nella graduatoria della FP2 a sette decimi dal più veloce ma autore di un ottimo long run a fine sessione, in linea con il passo evidenziato da Ferrari e McLaren.