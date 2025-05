F1, dominio McLaren nella FP3 del GP di Spagna. Piastri fa il vuoto davanti a Norris, buon 3° tempo per Leclerc

Uno spaziale Oscar Piastri ha messo a segno il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, ancora dominato dal sole e temperature estive (30° per quanto riguarda l’atmosfera e 46° in crescita sull’asfalto) abbiamo assistito ad un turno decisamente indicativo. Le McLaren, come sempre, hanno fatto il vuoto. La MCL39 è assolutamente impressionante, come si sapeva e temeva, sulla pista catalana e tutto sembra portare verso una inevitabile doppietta del team di Woking tra qualifiche (ore 16.00) e gara di domani (il via alle ore 15.00).

Oscar Piastri (McLaren) come detto ha volato. L’australiano ha chiuso con un sensazionale 1:12.387 rifilando la bellezza di 526 millesimi al vicino di box Lando Norris (McLaren) che, invece, nel primo tentativo con le gomme soft nuove, ha commesso un errore in curva 9, finendo nella vecchia sede stradale e abortendo il giro. Si mette in terza posizione Charles Leclerc (Ferrari) che, primo dei “non papaya” si ferma a quasi 8 decimi dalla vetta (+0.743). Distacchi, come detto, abissali.

La Ferrari, che ieri nella FP1 aveva dimostrato di essere in buona forma al Montmelò, dalla seconda sessione ha invece mosso passi indietro notevoli, soffrendo soprattutto nel T2. Oggi il trend sembra il medesimo, con un T1 che conferma la difficoltà della vettura del Cavallino Rampante di “accendere” le proprie gomme. Quarto tempo per George Russell (Mercedes) a 752 millesimi, quinto Max Verstappen (Red Bull) a quasi un secondo da Piastri (+0.988), mentre è sesto il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) a 995 millesimi.

Settima posizione per il nostro Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.018, ottava per Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.027, quindi nono Lewis Hamilton (Ferrari) che accusa 1.140 e sembra di nuovo non avere minimamente in mano la sua SF-25. Chiude la top ten, infine, il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) a 1.250.