F1, Domenicali difende il GP di Monaco: “Evento straordinario. Cambiare layout non è facile”

Il Gran Premio di Monaco 2025 è andata in archivio con la vittoria di Lando Norris su McLaren davanti alla Ferrari del padrone di casa monegasco Charles Leclerc, mentre il leader del Mondiale di Formula Uno Oscar Piastri è salito sul terzo gradino del podio con l’altra vettura papaya del team di Woking. Se le qualifiche del sabato hanno regalato come ogni anno grande spettacolo tra le tortuose strade del Principato, la domenica si è rivelata come da tradizione abbastanza soporifera nonostante la novità regolamentare dei due pit-stop obbligatori.

“Prima di tutto, parto dal fatto che l’evento di Monaco è stato straordinario. Non abbiamo mai avuto così tante persone, così tante barche, così tanta attenzione. Questo significa che l’evento in sé è ciò che la Formula 1 vuole, ed è davvero fantastico“, ha dichiarato il CEO della F1 Stefano Domenicali ai media in occasione dell’evento di presentazione della serie Netflix sulla F1 Academy.

Sulla sperimentazione delle due soste obbligatorie in gara: “Sappiamo che la larghezza delle strade è limitata e le auto sono piuttosto grandi, quindi l’intento è attirare l’attenzione su questo aspetto. È stato bello vedere che, il giorno prima, tutti pensavano che i piloti si sarebbero fermati al primo giro. C’erano molte discussioni, quindi nessuno aveva davvero capito niente. Questo secondo me era proprio il tentativo giusto, e l’attenzione c’è stata sicuramente. Certo, sappiamo che i team hanno utilizzato la strategia a loro favore per eliminare questa variabile. La cosa positiva è che ne stiamo parlando, ed era proprio quello che volevamo“.

Sulle eventuali modifiche al layout: “Abbiamo corso lì per settantacinque anni, e credo che dopo tutto questo tempo si voglia provare qualcosa di diverso. Stiamo parlando con la città, ma come potete immaginare, non è affatto facile. Quindi godiamoci l’evento che, alla fine dei conti, è stato fantastico“.