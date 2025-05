F1, Charles Leclerc sorprende: “Giornata positiva, non siamo così lontani dai primi…”

Chiude con parecchi punti interrogativi la Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, dopo una FP1 incoraggiante, le vetture del Cavallino Rampante hanno mosso un passo indietro notevole a livello di prestazioni. Charles Leclerc, dopo il terzo tempo della mattinata, ha sofferto una SF-25 molto scorbutica, che sembra aver perso il bilanciamento iniziale e ha lasciato amaro in bocca ai due piloti.

Il miglior tempo del venerdì catalano porta la firma di Oscar Piastri con il tempo di 1:12.760 e 286 millesimi di vantaggio su George Russell e 310 su Max Verstappen e Lando Norris che hanno chiuso a pari merito. Quinto tempo di Charles Leclerc con un distacco di mezzo secondo esatto, sesto per Andrea Kimi Antonelli a 538, settimo per Fernando Alonso a 541. Ottava posizione per Pierre Gasly a 625 millesimi, nona per Isack Hadjar a 640, quindi decimo Liam Lawson a 734, con Lewis Hamilton 11° a 773.

Al termine della FP2 odierna il pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, sorprendendo e non poco: “Fa molto caldo in pista, il che complica un po’ le cose, poiché il grip non è buono quanto vorremmo. Tuttavia, è stata una giornata migliore del previsto perché c’è più prestazione di quanto mi aspettassi nella vettura”.

Nonostante prestazioni poco brillanti, il pilota monegasco vuole guardare con ottimismo al lavoro svolto: “Spero che riusciremo a tirarne fuori ancora in vista delle qualifiche di domani. C’è ancora parecchio lavoro da fare, ma sembra che non siamo troppo lontani. Questa sera ci concentreremo su alcune aree chiave per cercare di estrarre tutto il potenziale possibile sabato“.