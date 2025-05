F1, Charles Leclerc: “Sono molto frustrato ma comunque fiero del risultato ottenuto”

La qualifica del Gran Premio di Monaco 2025 si è appena conclusa con la pole position di Lando Norris che firma il crono di 1:09.954, nuovo record della pista. Il britannico ha dimostrato nell’ultimo giro cronometrato tutta la velocità della sua monoposto e domani, in gara, avrà una grande occasione per riavvicinarsi nel Mondiale al suo compagno di squadra.

Solo secondo Charles Leclerc che ha dominato tutti e tre i turni di prove libere. Il monegasco ha chiuso il suo miglior giro a 0.109 millesimi dalla pole, sfruttando tutta la sua esperienza nel tracciato di casa. Non è bastato però per agguantare la prima posizione, ottenuta dalla McLaren, oggi più veloce. Ed infatti la top 3 è stata completata da Oscar Piastri, che chiude la prova con un ritardo di 0.175 millesimi dal compagno di squadra.

Quarta piazza per Lewis Hamilton a 0.428 dalla pole. Il britannico, reduce dall’incidente della FP3, è comunque riuscito a disputare un’ottima qualifica, agguantando la seconda fila in vista della gara di domani. Subito dietro un deluso Max Verstappen che scatterà dalla quinta casella (+0.715). È la quarantesima prima fila ottenuta in carriera da Charles Leclerc che, ai microfoni di F1 TV, ha dichiarato: “C’è sempre qualcosa in più che si può fare però alla fine è stato il mio miglior giro. Il primo run è stato un po’ un peccato perché non sono riuscito a concluderlo nel migliore dei modi”.

“Nel secondo settore ho trovato molto traffico ma è andata così, sono molto frustrato. Sappiamo di non avere la macchina per puntare alla vittoria ma in questo weekend le prestazioni sono state buone. Amo i circuiti cittadini, mi piace attaccare in qualifica correndo molti rischi e questo a volte paga. Sono comunque fiero del risultato ottenuto”, ha poi concluso il monegasco.