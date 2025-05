F1, Charles Leclerc non sta bene e salta il media day a Imola. La nota ufficiale della Ferrari

Non comincia certo sotto i migliori auspici il weekend di Imola per Charles Leclerc, costretto a rinunciare al media day odierno sul circuito romagnolo a causa di un’indisposizione fisica. Si tratta di un problema emerso già nella giornata di mercoledì che rende sicuramente più complicato il percorso di avvicinamento del monegasco verso il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il nativo del Principato non si presenterà dunque oggi all’autodromo situato sulle rive del Santerno per il consueto giovedì dedicato alle interviste con i media ed eventualmente ad eventi collaterali. La Ferrari ha rilasciato una nota stampa, fornendo un aggiornamento importante: “Charles riposerà e si concentrerà sulla guarigione. Ci aspettiamo che sia in macchina domani“.

Leclerc è atteso quindi sulla SF-25 già domani per le prime due sessioni di prove libere del weekend imolese, in cui la Scuderia di Maranello introdurrà il primo step di un massiccio pacchetto di aggiornamenti che verrà introdotto in maniera integrale tra due settimane a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, quando entrerà in vigore la nuova direttiva tecnica legata alla flessibilità dell’ala anteriore.

Il vice-campione iridato del 2022 ha vissuto sin qui un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative in termini di risultati, con un solo podio (terzo posto a Gedda) su sei gare, a causa della scarsa competitività della Rossa rispetto in primis alla McLaren.