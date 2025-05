F1, Charles Leclerc: “Monaco non ci ha illuso, qui a Barcellona sarà più complicato”

Charles Leclerc vuole proseguire da dove ha lasciato a Montecarlo. Il pilota del team Ferrari è stato protagonista nel corso del media day che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, siamo ai nastri di partenza di un weekend di estrema importanza per l’intera stagione, sia perchè entrerà in funzione la direttiva tecnica che impedirà la flessione delle ali, sia perchè i team porteranno aggiornamenti sulle rispettive vetture.

Il pilota nativo di Montecarlo vuole ripartire dal secondo posto conquistato sulle vie di casa. Cosa dovrà attendersi dall’appuntamento spagnolo? La scuderia di Maranello confida in maniera particolare nella tappa catalana perchè, in caso di ulteriore fallimento, sarebbe inevitabile iniziare a pensare già al 2026. Nel corso delle interviste odierne, il pilota classe 1997 ha gettato però parecchia acqua sul fuoco.

“A Monaco è andata bene e in una stagione difficile come questa vuoi cogliere ogni spunto positivo ogni volta che è possibile, e Monaco è stato sicuramente un weekend positivo per noi. Purtroppo, qui, la situazione sarà molto probabilmente molto diversa”.

Il pilota della scuderia con il Cavallino Rampante prosegue nel suo racconto: “Sono rimasto sorpreso sin dalle FP1 di Monaco. Negli anni precedenti ci aspettavamo sempre di essere forti, e sinceramente pensavo che saremmo stati lenti. Penso che questo weekend ci abbia dato una maggiore comprensione della nostra vettura e forse anche della sua forza. Sarei piacevolmente sorpreso se arrivasse qualcosa di simile questo fine settimana, ma credo che torneremo alla normalità, il che significa la situazione nella quale ci troviamo da inizio stagione, con un sabato in cui fatichiamo e una gara migliore. Ci aspettiamo anche un clima molto caldo. Abbiamo visto che con temperature del genere, la McLaren tende ad essere molto veloce. Tutto fa presagire un weekend più normale per noi“.