F1, Charles Leclerc: “Il risultati di oggi è deludente, dobbiamo trovare delle soluzioni ai nostri problemi”

Un sesto posto per il monegasco Charles Leclerc nell’appuntamento di Imola, settima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Santerno il monegasco si è dovuto accontentare di questo piazzamento, riuscendo comunque a rimontare dopo qualifiche negative, ma venendo un po’ bloccato dal punto di vista della strategia.

“È frustrante perché stavamo facendo una buona gara, ma le due SC sono arrivate nel momento peggiore. Non ho potuto fermarmi perché Lewis (Hamilton, ndr.) ha deciso di rientrare ai box all’ultimo momento, quindi ho preferito non rischiare. Ma è così che vanno le cose, è deludente“, ha raccontato a Canal+.

Leclerc ha poi parlato dell’episodio con Alexander Albon, in cui è stato costretto a restituire la quinta posizione: “Non pensavo ci fossero problemi. Le regole sono scritte in un certo modo e le usiamo al massimo. Quel che è accaduto l’abbiamo visto svariate volte senza penalità“.

Ai microfoni di Sky Sport F1 ha poi aggiunto: “Ci dispiace usare spesso il termine ‘capire’, ma siamo ancora in una fase in cui non abbiamo compreso come far funzionare la macchina e quindi è necessario trovare le soluzioni al più presto“.