F1, Charles Leclerc: “Ho scelto io di chiudere prima le qualifiche, convinto di avere un vantaggio in gara”

Solo un settimo posto per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Barcellona, il monegasco ha provato a eseguire una strategia un po’ particolare: sfruttare l’unico treno di gomme morbide nuove nella Q3 al primo tentativo e chiudere nei fatti il time-attack, per tenersi un set utile per la gara di domani.

Una scelta che non ha pagato se si guarda la posizione in griglia, visto che parliamo di una quarta fila. Leclerc, comunque, è convinto di quanto deciso: “È stata una mia scelta, forse non era giusta. Il team mi ha proposto di fare un tentativo prima con soft usate e poi con soft nuove“, ha rivelato Charles ai microfoni di Sky Sport.

“Ho voluto provarci anche per quelle che erano le nostre indicazioni. Sfortunatamente, le temperature si sono abbassate di colpo per via delle nuvole che sono arrivate e questo ha reso la pista più veloce. Mi prendo la responsabilità di quanto accaduto, ma sono convinto che possa essere utile in ottica gara. Domani sera ne riparleremo“, ha sottolineato il ferrarista.

Una gara, dunque, in salita per Charles e la sua speranza sarà quella di trovare una buona partenza e mettere a frutto quanto spiegato. Vedremo se i fatti gli daranno ragione o meno.