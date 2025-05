F1, Charles Leclerc fa sul serio! Miglior tempo per la Ferrari anche nelle FP3 a Montecarlo

È un Charles Leclerc perfetto quello visto fino ad ora nel weekend del Gran Premio di Monaco 2025. Il monegasco, dopo le prove libere del venerdì, conquista la prima posizione anche nella terza sessione sul circuito di Montecarlo con il crono di 1:10.953. Il nativo del Principato ha guidato la sua monoposto rossa in maniera impeccabile senza nessuna sbavatura nei 60 minuti di prova ed è così il favorito per la qualifica delle 16.00.

Il pericolo numero uno per la pole position sembra essere Max Verstappen, decisamente più veloce rispetto alle sessioni del venerdì. L’olandese, due volte vincitore a Montecarlo, ha accumulato con gomma gialla un distacco di 0.280 millesimi dalla testa, non riuscendo a migliorarsi successivamente con la mescola soft, sulla carta più veloce. Terza la McLaren di Lando Norris che conclude la sua prova con un ritardo di 0.294 dalla Ferrari di Leclerc.

Subito dietro il suo compagno di squadra Oscar Piasti a 0.445 millesimi dalla prima posizione. Il leader del campionato ha disputato una sessione cauta, senza prendere nessun rischio; vedremo nelle qualifiche se riuscirà a piazzare la zampata. La FP3 di Lewis Hamilton si è conclusa in quinta piazza a 0.563 millesimi dal suo compagno di squadra. Il britannico, tuttavia, nei minuti finali ha rovinato tutto il lavoro svolto toccando il muro al Casinò e danneggiando la gomma destra anteriore.

Sempre presente nelle prime dieci caselle una Williams davvero competitiva che piazza in sesta posizione Alexander Albon (+0.715) ed in ottava Carlos Sainz (+0.940). In mezzo ai piloti della scuderia britannica troviamo la Racing Bulls di Liam Lawson (+0.861) che già nelle sessioni precedenti aveva dimostrato una discreta velocità. Completano la top 10 la Red Bull di Yuki Tsunoda (+0.999) e la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (+1.060).