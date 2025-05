F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo chiedere scusa, livello inaccettabile”

Disastro per la Ferrari a Imola. Nelle qualifiche del settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, la scuderia di Maranello ha realizzato un record negativo, ovvero non centrare la top-10 del time-attack odierno all’Enzo e Dino Ferrari. Un riscontro che ne segue altri in quest’annata di grandi difficoltà per il Cavallino Rampante.

Il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton hanno terminato in undicesima e dodicesima posizione, nella giornata in cui Oscar Piastri con la McLaren ottenuto la pole-position a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha espresso tutta la sua amarezza.

“La prima cosa da fare è scusarsi, fa male a noi e per tutti i tifosi che ci spingono e che ci sostengono sempre con passione“, le sue prime impressioni. Il pilota del Principato ha poi voluto precisare un concetto, che va in antitesi con quanto spesso sostenuto dal Team Principal, Frederic Vasseur: “La macchina non va abbastanza, non c’è potenziale della macchina. Non è accettabile un livello di performance così e dobbiamo reagire“.

Si prospetta una gara in salita per il Cavallino, nel round di casa, in considerazione del fatto che la pista del Santerno renderà particolarmente arduo recuperare posizioni.