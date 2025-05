F1, Charles Leclerc: “Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche”

Charles Leclerc non è al 100% della forma in questo week end di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il monegasco della Ferrari è febbricitante e per questo ieri ha deciso di saltare l’appuntamento con il Media-Day per recuperare un po’ di energie in vista del primo giorno di prove libere. Dodicesimo nella FP1, Charles ha concluso al sesto posto la seconda sessione.

La Rossa ha messo in mostra le solite criticità sul giro secco, mentre sul passo gara si sono viste buone cose. Tuttavia, sulla pista del Santerno il time-attack è molto importante per l’oggettiva difficoltà nei sorpassi. In altre parole, la track-position potrebbe essere il fattore discriminante.

Ne ha parlato Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1: “Penso che, ancora una volta, siamo veloci in gara. Il problema è che, soprattutto su una pista come questa, se non siamo veloci in qualifica, il passo-gara sarà molto difficile da sfruttare. Non è che abbiamo un grande vantaggio sul passo e domenica, di sicuro, i distacchi saranno inferiori a quelli attuali. Se sul giro secco siamo con Mercedes e Red Bull? Sì, ma poi, in qualifica, sembrano sempre trovare qualcosa che noi non troviamo. Purtroppo, per ora, credo che siamo di nuovo in questa situazione, ma non voglio essere pessimista. Spero che domani faremo un passo avanti con la macchina e che la situazione si ribalti: se ci stanno davanti sabato sarà troppo difficile superarli in gara, è in qualifica che dobbiamo fare un passo avanti, perché non possiamo aspettarci miracoli o qualcosa di speciale domenica“, ha sottolineato il pilota del Principato.

Con molta sincerità, il monegasco ha anche aggiunto: “È brutto dirlo, ma onestamente sento che la prima fila sarà molto difficile. La seconda fila sarà già un ottimo risultato per noi, perché al momento guardiamo più alla terza fila se tutto va bene. L’obiettivo è fare il meglio possibile, e spero che riusciremo a fare un miracolo e a essere addirittura in prima fila. Ma se la seconda fila è quello che possiamo raggiungere, allora prendiamola. I problemi in ingresso curva alla 5, 9 e 11? Non posso commentare. C’è qualcosa che ci mette in difficoltà, ma non posso aggiungere altro“.