F1, avvio da incubo per Leclerc a Montecarlo: ala danneggiata dopo meno di 10 minuti

Il weekend di Montecarlo si è aperto con uno spiacevole contrattempo per Charles Leclerc, protagonista di un contatto con Lance Stroll che ha provocato la bandiera rossa nelle battute iniziali della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2025, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

L’incolpevole padrone di casa monegasco della Ferrari ha tamponato di fatto il canadese dell’Aston Martin, autore di una manovra quasi inspiegabile che ha generato l’incidente. Stroll stava affrontando un giro lento in attesa di rilanciarsi per un time-attack, facendo dunque passare le macchine più veloci in quel frangente, ma subito prima del tornantino del Loews si è rimesso improvvisamente in traiettoria proprio nel momento in cui Leclerc stava arrivando a tutta velocità.

Charles, sorpreso dall’inspiegabile mossa dell’altro pilota, non ha avuto tempo e spazio per evitare l’impatto, danneggiando l’ala anteriore della sua SF-25 e rientrando lentamente ai box dopo aver sparso tanti detriti lungo il tracciato. Fortunatamente i meccanici della Rossa sono riusciti a rimettere in sesto la vettura in tempi abbastanza celeri, con Leclerc che è potuto tornare in pista poco dopo la ripartenza della sessione dalla bandiera rossa, mentre Stroll ha chiuso in anticipo la FP1 a causa dei danni riportati al fondo e alle sospensioni della sua AMR25.