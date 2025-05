F1, arrivano le roccaforti di Lewis Hamilton. Il primo acuto in Ferrari tra il Montmelò e la pausa estiva?

L’inizio dell’avventura di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato relativamente opaco. Non certo un disastro, sia chiaro, ma il quarantenne britannico non ha ancora ottenuto veri risultati di rilievo. Ha fatto molto bene nelle Sprint, vincendo quella di Shanghai e arrivando terzo a Miami, ma le mini-gare sono, appunto, “mini”. In Formula 1 contano i Gran Premi e, la domenica, l’inglese deve ancora salire sul podio da quando si è vestito di rosso.

Ora però arriva un periodo della stagione differente rispetto a quello affrontato sinora. Da qui alla pausa estiva, dunque in due mesi scarsi, si correrà in storiche roccaforti del sette volte Campione del Mondo, che soprattutto su cinque dei prossimi sei circuiti ha sempre fatto benissimo, talvolta andando oltre le potenzialità delle monoposto a sua disposizione.

Si comincia proprio questo fine settimana, dal Montmelò (6 vittorie e 12 podi), teatro del primo piazzamento nella top-3 del 2024. Poi si va in Canada (7 successi e 10 podi), dove Hamilton conquistò la prima affermazione della carriera. Spielberg rappresenta una sorta di parentesi, ma luglio sarà un mese da tenere d’occhio.

A Silverstone, Lewis vola a una quota stratosferica, con 9 trionfi e 15 podi, con performance talvolta incredibili, compresa la vittoria dello scorso anno. Anche a Spa-Francorchamps (5 successi e 11 podi) si è imposto – seppur a tavolino – nel 2024. Dopodiché ci sarà l’Hungaroring, altro autodromo affine a Silverstone, poiché il britannico vi ha vinto 8 volte con 12 podi.

A conti fatti, un terzo delle affermazioni ottenute dal Re Nero in carriera sono concentrate in queste cinque località, alcune delle quali sono autentici “amuleti” ai quali è ricorso per uscire da momenti complicati. È dunque lecito aspettarsi molto dalla Ferrari numero 44 dal GP di Spagna a quello d’Ungheria. Dopo un lungo rullaggio, il 2025 di Hamilton, potrebbe decollare proprio questo weekend. SF-25 permettendo…