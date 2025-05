F1, Andrea Stella: “Più ci guardano e più è un vantaggio per noi. I nostri rivali dovrebbero concentrarsi su loro stessi”

La McLaren sta dominando il Mondiale 2025 di F1. Una supremazia abbastanza schiacciante quella del team inglese, che è nettamente in testa nella classifica costruttori e poi comanda anche quella piloti con al primo posto Oscar Piastri e al secondo Lando Norris. Anche nel GP dell’Emilia Romagna, sul circuito di Imola, la musica non è cambiata, visto che lo stesso Piastri ha firmato la pole position ed è il grande favorito per la gara odierna.

Nelle ultime settimane ci sono stati svariati attacchi alla McLaren, con anche qualche sospetto, del tutto infondato, di alcune irregolarità da parte della scuderia britannica. Il Team Principal Andrea Stella ha deciso di rispondere, dando qualche stoccata pesante ai rivali: “Per noi è una buona notizia quando i rivali si concentrano, anziché su loro stessi, su aspetti che presumono siano presenti sulla nostra macchina, ma che in realtà non lo sono affatto. E anche se ci fossero, tipo una certa flessione dell’ala anteriore, che comunque tutti hanno, non è quello il motivo per cui la McLaren è così competitiva. Spero che in futuro ci siano ancora più di queste storie, perché significa che i nostri rivali continuano a concentrarsi sulle cose sbagliate. E per noi, questo è solo un vantaggio”.

Continua l’ingegnere italiano sulla competitività della McLaren: “La MCL39 è competitiva e Miami è stata la pista in cui i punti di forza si sono manifestati meglio. Sappiamo però bene che su altri circuiti, come in Arabia Saudita o in Giappone, la storia è diversa. Per mantenere il vantaggio dovremo sviluppare e aggiornare la macchina perché nessuno sta fermo. Noi abbiamo in programma di aggiornare la MCL39 per renderla ancora più adatta a una gamma più ampia di condizioni e velocità in curva”.

Stella continua a punzecchiare le altre squadre: “Quando ti distrai troppo guardando cosa fanno gli altri, di solito è un campanello d’allarme. È il segnale che devi tornare in fabbrica e ripartire”.