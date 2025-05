F1, Andrea Kimi Antonelli: “Venerdì interessante, ci sono buoni presupposti per fare bene”

Un venerdì di non facile lettura per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha centrato rispettivamente la diciottesima e la sesta posizione in occasione delle prove libere del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale F1 2025, in scena questo fine settimana sull’iconico circuito di Montmelò, a Barcellona.

In particolar modo l’emiliano ha dato buone risposte con la gomma morbida nella FP2, dove ha racimolato un ritardo di 538 millesimi rispetto al leader Oscar Piastri e a due decimi e mezzo dal compagno di squadra George Russell, piazzatosi al posto d’onore. Una volta raggiunta la zona mista, il classe 2006 ha commentato la sua giornata:

“È stato un venerdì interessante – ha detto Antonelli – I miei primi giri con poco carburante si sono rivelati difficili nella FP1. Ho avuto difficoltà, soprattutto nei tratti ad alta velocità. Tuttavia, tutto ha iniziato a prendere forma nella FP2. Mi sentivo più sicuro giro dopo giro e riuscivo a trovare un buon ritmo nei giri veloci. Abbiamo volutamente adottato un approccio leggermente diverso nei long run“.

Kimi ha quindi chiosato: “Ora ci prenderemo del tempo per analizzare tutti i dati raccolti durante la giornata e valutare la giusta direzione per il resto del fine settimana. Tuttavia, vedo che stiamo facendo progressi. Spero che potremo avere un weekend competitivo”.