F1, Andrea Kimi Antonelli: “Sono molto deluso, la gomma sembrava non funzionare”

Un sabato oltremodo amaro per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes infatti non ha centrato l’appuntamento con il Q3 in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Emilia-Romagna, in programma questo weekend ad Imola, precisamente presso il mitico Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Una grande delusione per il giovanissimo beniamino di casa, il quale ha sentito probabilmente la pressione di correre davanti al proprio pubblico, condividendo l’eliminazione con le due Ferrari guidate da Charles Leclerc e Lewis Hamiltom, anche loro fuori per uno strano scherzo del destino.

Il classe 2006 ha commentato quanto successo in mixed zone: “Un turno molto deludente – ha detto Antonelli – Non ho trovato feeling. La gomma sembrava non funzionare, anche rispetto alle prove. Non sono riuscito a farle funzionare. Non riuscivo a tirare fuori il grip ed ero in continua lotta con la macchina”.

Antonelli ha così chiuso:“Il passo sembrava migliore, sono molto deluso. Sicuramente domani sarà complicato. Qui è molto difficile passare.Vedremo cosa fare, proveremo a fare del nostro meglio”.