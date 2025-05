F1, Andrea Kimi Antonelli: “Positivo ritrovare il ritmo, domani però non sarà facile”

Segnali di ripresa da Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano si è attestato al sesto posto in occasione delle qualifiche valide per il GP della Spagna, nono atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso l’iconico tracciato del Montmelò.

Dopo due fine settimana sottotono, il pilota della Mercedes ha confermato le buone sensazioni già viste nella FP2, racimolando un gap di +0.565 rispetto al poleman di giornata Oscar Piastri, il quale ha fermato il cronometro a 1:11.546 piazzandosi davanti al compagno di squadra Lando Norris, a Max Verstappen, a George Russell e Lewis Hamilton. Una volta arrivato in zona mista, l’emiliano ha commentato quanto fatto:

“Sicuramente è andata meglio dopo due weekend difficili – ha detto Antonelli – In qualifica è stato positivo ritrovare il ritmo. C’è voluto un po’ per ritrovarlo, ho dovuto usare un altro set di gomme, il che non era l’ideale. Ma sono abbastanza soddisfatto delle prestazioni e del sesto posto, mentre domani sarà tutta una questione di ritmo”.

In gara non mancherà l’incognita temperatura, considerati i termometri elevati di questi giorni. A tal proposito il classe 2006 ha aggiunto: ” Domani? Correremo nel momento più caldo della giornata e dovremo stare attenti al peggioramento; non sarà facile”.