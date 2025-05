F1, Andrea Kimi Antonelli: “Niente è andato per il verso giusto”

Un fine settimana negativo per Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano non ha terminato il GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, abbandonando la gara intorno al giro numero quarantasei.

Si chiude dunque male il weekend del bolognese, già in difficoltà fin dal venerdì e mai davvero incisivo. Una piccola macchia del Campionato che non cancella di una virgola le ottime cose fatte fino a questo momento. L’emiliano, una volta raggiunta la zona mista, ha commentato la sua performance.

“Penso che quando fa freddo il ritmo sia molto migliore, e anche la gestione delle gomme è molto migliore – ha detto Antonelli -. Devo lavorare su questo aspetto quando fa più caldo”.

Ai microfoni di Sky, Kimi ha quindi aggiunto: “E’ stato un weekend fantastico per i tifosi. Nonostante i momenti difficili sono stati giorni speciali. Ho sentito il supporto. Non è andato nulla per il verso giusto, ma loro mi sono stati vicini“