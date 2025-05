F1, Andrea Kimi Antonelli: “Il podio ad Imola? In famiglia siamo superstiziosi”

Una cosa è certa: non sarà un fine settimana come gli altri per Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota della Mercedes si appresta a vivere per la prima volta la gara di casa, ovvero il GP dell’Emilia Romagna, settimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il sogno dell’emiliano, velato o meno non fa differenza, è chiaramente quello di conquistare il primo podio della carriera davanti al proprio pubblico, obiettivo che sarebbe la ciliegina sulla torta di un inizio di stagione davvero importante, il cui il classe 2006 ha dimostrato più volte di sapere incidere, come già fatto ad esempio a Miami, dove ha ottenuto la pole position nella qualifica sprint e la terza posizione nella qualifica regolare.

Visibilmente emozionato – nonché contento per la fantastica vittoria del Bologna nella Coppa Italia di calcio – l’italiano ha svelato le sue sensazioni in occasione della tradizionale conferenza stampa di vigilia: “Vivo non lontano da qui, questa è la mia gara di casa e su una pista in cui è favoloso guidare. Sarà bellissimo scendere in pista davanti a tanti fan, alla famiglia e agli amici – ha detto Kimi – Più pubblico per me o per la Ferrari? Spero più bandiere per me, ma sarebbe strano. La Ferrari ha un seguito enorme. È stato bello festeggiare dopo la vittoria della Coppa Italia del Bologna. La città era impazzita, è stato divertente anche se non ho fatto tardi”.

Antonelli ha quindi proseguito: “A Miami nelle qualifiche è andata bene e ho avuto una bella iniezione di fiducia. La gara è andata un po’ peggio invece, ma non ho perso confidenza. Ora inizia la stagione in Europa e sono entusiasta. Se sogno di fare podio? In famiglia siamo superstiziosi e non ne parliamo e pensiamo un passo alla volta. Ma quello è l’obiettivo. E sarebbe fantastico. Non sono nelle condizioni per dire cosa ci manca per vincere, la macchina però è stata costante e il team sta facendo un gran lavoro. Il gap con McLaren è tanto, a Miami si è avuta la conferma, ma stiamo lavorando duro per migliorare e con gli aggiornamenti speriamo di fare passi avanti”.

A supportare Kimi, ci sarà anche la sua classe: “Non riesco a frequentare scuola ma cerco di studiare il più possibile quando posso. Ma non è facile. La mia classe verrà al paddock, ho organizzato anche grazie a Mercedes il loro arrivo. Sarà una gita per la mia scuola e un bel modo per vedere questo mondo con i loro occhi, loro non sanno ciò che accade dietro le quinte. Faranno tante cose, vedranno la macchina, ma è un bel modo per mantenere il rapporto dato che non li vedo tanto spesso. Imola? Sarei felice se restasse in calendario, penso sia una pista unica. La sua storia è incredibile”