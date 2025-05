F1, Andrea Kimi Antonelli: “Giornata dedicata alle gomme. Voglio crescere sessione dopo sessione”

Una giornata di apprendistato nel Principato per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano, nono al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ha cercato di trovare i segreti del tracciato di Montecarlo con una W16 che ha messo in mostra alti e bassi. Ad ogni modo nessun errore di rilievo per il giovane talento bolognese che manda in archivio la prima giornata monegasca con spunti importanti.

Il miglior tempo della FP2 lo ha messo segno Charles Leclerc in 1:11.355 con 38 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Lewis Hamilton a 105. Quarta posizione per Lando Norris a 322 millesimi dalla vetta, quinta per Liam Lawson a 468 davanti a Isack Hadjar sesto a 487. Settimo Fernando Alonso a 535 millesimi da Leclerc, ottavo Alexander Albon a 563, nono Andrea Kimi Antonelli a 647 che chiude davanti a Max Verstappen 713.

Al termine della giornata, il pilota bolognese ha analizzato quanto avvenuto in pista nel corso della conferenza stampa dopo la FP2: “La F1 qui è piuttosto divertente ed è decisamente difficile trovare il giusto equilibrio. Penso che oggi abbiamo provato molte cose diverse, soprattutto pensando alle gomme soft, soprattutto in termini di riscaldamento, perché è davvero difficile trovare aderenza, soprattutto al primo giro. Nel complesso, penso che abbiamo imparato molto e non vedo l’ora che arrivi domani per metterlo in pratica”.

Andrea Kimi Antonelli passa poi ad analizzare la situazione in gruppo: “Sappiamo che la Ferrari è sempre stata molto forte qui e la McLaren lo è stata per tutta la stagione, ma non si sa mai a che livello di carburante abbiano girato, oppure quale sia la loro situazione a livello di potenza di motore. Noi stiamo solo cercando di concentrarci su noi stessi, stesso discorso per me. Sto cercando di migliorare in ogni sessione per essere pronto domani per le qualifiche”.