F1, Andrea Kimi Antonelli: “Errore grave e inutile. Domani sarà dura per entrambe le Mercedes”

Andrea Kimi Antonelli recita il “mea culpa” al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montecarlo abbiamo probabilmente assistito al primo vero errore del giovane talento bolognese. Nel corso della Q2, infatti, il pilota della Mercedes è andato a sbattere alla chicane del porto, con un errore last minute che pagherà domani in griglia di partenza a caro prezzo.

La pole position è andata ad un eccellente Lando Norris, con il tempo di 1:09.954 e un margine di vantaggio di 109 millesimi su Charles Leclerc e 175 sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 428 millesimi, quinta per Max Verstappen a 715, mentre è sesto Isack Hadjar a 969. Settimo Fernando Alonso a 970, ottavo Esteban Ocon a 988, quindi nono Liam Lawson a 1.175 con Alexander Albon che completa la top10 a 1.259.

Al termine del sabato monegasco il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo è stato un errore inutile e costoso soprattutto pensando a domani. È un peccato concludere la sessione in questo modo, e così presto. Stavo trovando il ritmo ideale e, invece, ora ho chiuso anzitempo. Mi dispiace tanto per la squadra, perché è stata colpa mia”.

Andrea Kimi Antonelli prosegue nel suo racconto: “Dobbiamo pensare in modo molto diverso rispetto alle gare precedenti. Non ci aspettavamo di partire così indietro con entrambe le auto. Proveremo sicuramente qualcosa, magari qualcosa di folle, non lo so. Dovrò parlare con la squadra per recuperare il giusto feeling con la macchina e, soprattutto, più posizioni possibili”.