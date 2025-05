F1, anche con la nuova direttiva tecnica è dominio McLaren. Norris svetta nella FP1 del GP di Spagna, buon inizio delle Ferrari

La montagna ha partorito il proverbiale topolino? Per quanto visto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, sembrerebbe di sì. Per quale motivo? A partire da oggi, infatti, entrava in funzione la tanto attesa direttiva tecnica che va ad impedire la flessione delle ali delle vetture. Molti confidavano in questo nuovo regolamento per vedere una situazione di classifica differente. Quantomeno assistere ad una McLaren meno dominante. Per il momento, a quanto pare, tutto rimane come prima. Il team di Woking è sempre il punto di riferimento del gruppo e lo ha messo in mostra anche oggi.

Sul tracciato del Montmelò, baciato da sole pieno e temperature elevate (30° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 50° sull’asfalto), come ampiamente previsto abbiamo assistito ad un nuovo monologo della McLaren, con ali meno flessibili, ok, ma sempre con una vettura strepitosa nelle curve. Il lay-out della pista posizionata ad una ventina di chilometri da Barcellona sembra sposarsi in maniera perfetta alle monoposto color papaya, mentre le Ferrari partono con un sorriso, ovvero distacco ridotto e buone notizie con il carico di benzina.

La sessione ha preso il via con i piloti che sono scesi in pista con le gomme hard e Lando Norris ha messo a segno un 1:15.259, precedendo Fernando Alonso, Max Verstappen e Charles Leclerc. Dopodiché si è passati alle gomme soft ma la situazione non è cambiata con il pilota inglese della McLaren che ha stampato un ottimo 1:13.718 senza nemmeno sforzarsi, con il record in ogni settore. Al secondo posto Max Verstappen (Red Bull) a 367 millesimi, quindi terzo Lewis Hamilton (Ferrari) a 378 al termine di un turno decisamente positivo.

Alle sue spalle il compagno di scuderia Charles Leclerc (Ferrari) che accusa 520 millesimi dalla vetta, mentre è quinto Oscar Piastri (McLaren) a 576, dimostrando di non avere ancora in mano la MCL39, specialmente nel settore centrale. Sesto Liam Lawson (Racing Bulls) a 621 millesimi, settimo Oliver Bearman (Haas) a 879, mentre è ottavo Isack Hadjar (Racing Bulls) a 887. Chiude in nona posizione Yuki Tsunoda (Red Bull) a 925 millesimi, quindi completa la top10 Pierre Gasly (Alpine) a 1.028. Si ferma in 11a posizione George Russell (Mercedes) a 1.033, ma senza aver mai montato le gomme soft (tempo ottenuto con le medie), quindi in 18a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.651, a sua volta con gli pneumatici medi.

Nella parte finale della FP1 i piloti hanno messo in scena una prima simulazione di passo gara. Charles Leclerc ha proceduto sul piede dell’1:19 medio-alto (il migliore in assoluto assieme a Max Verstappen) mentre Lewis Hamilton ha messo a segno tempi sull’1:20 con ottima costanza, mentre Lando Norris e Oscar Piastri non hanno impressionato (passando poi addirittura all’1:21). A questo punto la concentrazione si sposa sulla seconda sessione di prove libere che prenderà il via alle ore 17.00 e ci dirà molto sul prosieguo del weekend catalano.