F1, a Imola Norris ribatterà a Piastri? La Ferrari uscirà dalla catalessi e come reagirà Antonelli alla ‘prima’ in casa?

Il Gran Premio di Emilia Romagna di F1 si disputerà a Imola nel pomeriggio di domenica 18 maggio. Quali sono i temi forniti dall’appuntamento? Se ne individuano principalmente tre, a cominciare dalla portata principale, ovverosia la lotta per il Mondiale.

Oscar Piastri viene da tre vittorie consecutive e sta assumendo il ruolo di favorito per la conquista del titolo. A Miami, Lando Norris è riuscito a battere l’australiano nella Sprint, ma ha dovuto inchinarsi nel GP vero e proprio. Al cambio, il britannico ha ceduto altri 6 punti, scivolando a -16. Le gerarchie interne alla McLaren si stanno progressivamente ribaltando e l’inglese deve giocoforza invertire questa sinistra tendenza.

Dal canto suo, Max Verstappen esce male dal fine settimana in Florida. L’olandese è ora rispettivamente a -32 da chi mena le danze e a -16 dal suo inseguitore più diretto. Cionondimeno, la sua situazione si sta facendo viepiù difficile. La MCL39 è superiore, c’è poco da fare. Per ora l’obiettivo è contenere i danni o inventarsi qualche magia, come già accaduto a Suzuka, sperando poi che da Barcellona la musica possa cambiare.

Il secondo tema forte è la competitività della Ferrari. La Scuderia di Maranello presenterà una versione riveduta e corretta della SF-25. Gli interventi saranno sufficienti a far uscire la monoposto dalla narcolessia, oppure non porteranno ad alcun miglioramento sostanziale? All’autodromo intitolato al fondatore del team il compito di dare un responso in merito.

Infine, va rimarcato come Imola sarà in tutto e per tutto la gara di casa di Andrea Kimi Antonelli, nativo di Bologna. Senza dubbio, un valore aggiunto per lui e per l’appuntamento stesso. Da quanto tempo non capitava di avere un pilota italiano su cui riporre concrete speranze in occasione dell’evento romagnolo? Da quasi vent’anni e dai tempi in cui Giancarlo Fisichella era in Renault.

“Fisico” però è romano, non autoctono in tutto e per tutto come Antonelli. Per trovare certe dinamiche, legate alla Romagna e ai suoi “tipici prodotti motoristici” si deve guardare al motociclismo. La situazione è (quasi) inedita in F1. Chissà quale sarà l’impatto di Antonelli nel primo (e si spera non ultimo) Gran Premio sulla soglia casalinga.