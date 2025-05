Europei nuoto di fondo 2025 oggi: orari sabato 31 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 31 maggio, ultimo giorno di gara negli Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia. Nella acque libere croate, le emozioni non sono mancate e nello schedule l’ultima prova da affrontare è la 4×1500 mixed. Si parla della staffetta mista, con due donne e due uomini impegnati a dare il loro contributo per centrare l’obiettivo top-3.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00

Team Event in cui l’Italia vorrà recitare il ruolo della protagonista. Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci saranno le rappresentanti femminili in gara per il Bel Paese, mentre tra le fila maschili spetterà a Marcello Guidi e a Gregorio Paltrinieri. Per Taddeucci e Paltrinieri, in particolare, un bel filotto di gara, in cui naturalmente gli ori nelle 5 km hanno rappresentato la punta di rendimento.

Rivale n.1 degli azzurri sarà sicuramente l’Ungheria che, sulla base dei risultati ottenuti in questa competizione, potrebbe conquistare il quinto oro. Un quartetto molto forte con Viktoria Mihalyvari, Bettina Fabian, David Betlehem e Kristof Rasovzsky, quest’ultimo capace di imporsi nella 10 km e nella 3 km Knockout.

L’ultima giornata degli Europei di nuoto di fondo, in programma a Stari Grad (Croazia) oggi sabato 31 maggio, godrà esclusivamente della copertura streaming di euroaquaticstv.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

EUROPEI NUOTO DI FONDO 2025 OGGI

Sabato 31 maggio

Ore 10.00 Team Event mixed a Stari Grad (Croazia)

AZZURRI IN GARA

Sabato 31 maggio

Ore 10.00 Team Event mixed a Stari Grad (Croazia) – Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: euroaquaticstv.com

Diretta testuale: OA Sport