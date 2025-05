Europei nuoto di fondo 2025 oggi: orari 28 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 28 maggio, prenderanno il via gli Europei di nuoto di fondo. Nelle acque libere a Stari Grad (Croazia), sull’isola di Hvar, la rassegna continentale prenderà il via e si inizierà subito forte con la distanza olimpica, ovvero la 10 km. Una competizione importante per capire la condizione degli atleti al via, in funzione del percorso che porterà ai Mondiali a Singapore.

A dare il via alle danze saranno le donne con il via alle 09.00. In casa Italia, ci saranno a gareggiare Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon e Linda Caponi. Fari puntati in particolare su Taddeucci, reduce dal bronzo olimpico a Parigi e desiderosa di mettersi in evidenza in questo contesto. Da capire anche quali saranno le temperature in acqua, tali da determinare anche come il tutto si affronterà.

Nel primo pomeriggio, alle ore 14.00, sarà la voglia degli uomini. Il Bel Paese potrà contare sul contributo di Gregorio Paltrinieri, Andrea Filadelli e Dario Verani. Grande interesse ci sarà sul carpigiano, tornato ad allenarsi da gennaio. La sua forma è un punto di domanda, ma vi è sufficiente convinzione che la formazione tricolore possa puntare forte anche su Filadelli e Verani che in Coppa del Mondo si sono fatti valere.

La prima giornata degli Europei di nuoto di fondo, in programma a Stari Grad (Croazia), inizieranno oggi, mercoledì 28 maggio. Vi sarà esclusivamente la copertura streaming offerta da euroaquaticstv.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

