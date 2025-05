Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 30 maggio, programma, streaming, italiani in gara

La seconda giornata degli Europei 2025 nuoto di fondo è stata dominata dall’Italia. Il Bel Paese conquista i suoi primi ori della rassegna, con le fantastiche prestazioni di Ginevra Taddeucci e di Gregorio Paltrinieri nella 5 km. Non finiscono qui le occasioni per conquistare altre medaglie; infatti oggi è in programma il nuovo format della 3 km knockout femminile e maschile, che assegnerà i nuovi titoli europei.

L’Italia, galvanizzata dai successi delle sue pedine più importanti, proverà ad essere protagonista anche nella giornata di oggi nelle acque libere di Stari, in Croazia. L’avversario più temibile sembra essere l’Ungheria, che ieri ha ottenuto tre medaglie (due argenti ed un bronzo). Alle ore 10.00 scatterà la gara femminile che vedrà protagoniste le azzurre Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e l’esordiente Antonietta Cesarano.

Prevista invece alle ore 15.00 la gara maschile con la partecipazione azzurra di Gregorio Paltrinieri e dei debuttanti Davide Marchello e Matteo Diodato. La terza giornata di gare verrà integralmente trasmessa da euroaquaticstv.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambi gli eventi.

EUROPEI NUOTO DI FONDO OGGI

Venerdì 30 maggio

Ore 10.00 3 km knockout femminile a Stari Grad (Croazia) – Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e Antonietta Casarano

Ore 15.00 3 km knockout maschile a Stari Grad (Croazia) – Gregorio Paltrinieri, Davide Marchello e Matteo Diodato

PROGRAMMA EUROPEI DI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: euroaquaticstv.com

Diretta Live testuale: OA Sport