Europei canottaggio 2025 oggi: orari 30 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno oggi, venerdì 30 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella seconda giornata di gare si disputeranno le semifinali, e le ultime quattro imbarcazioni italiane cercheranno l’accesso alle Finali A, raggiungendo le sei già qualificate ieri.

Saranno in acqua il due senza senior maschile di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, il doppio senior maschile di Gabriel Soares e Niels Torre, il quattro di coppia senior maschile di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ed il singolo senior maschile di Davide Mumolo.

Per le semifinali di oggi, venerdì 30 maggio, non saranno disponibili né la diretta tv né la diretta streaming della manifestazione, mentre su worldrowing.com verrà trasmetterà la diretta audio in inglese di tutte le gare sin dalle batterie, infine la diretta live testuale della manifestazione sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2025

Venerdì 30 maggio

08.30-08.50 Preliminary race paracanottaggio e canottaggio

08.30 Preliminary race doppio PR2 misto

08.40 Preliminary race doppio pesi leggeri maschile

08.45 Preliminary race due senza pesi leggeri maschile

08.50-09.00 Finali D canottaggio

08.52 Finale D singolo senior maschile

08.57 Finale D doppio senior maschile

09.00-09.30 Finali C canottaggio

09.02 Finale C due senza senior maschile

09.07 Finale C doppio senior maschile

09.12 Finale C singolo senior femminile

09.17 Finale C singolo senior maschile

09.30-10.30 Semifinali A/B canottaggio

09.32 Semifinali due senza senior maschile (09.32 Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato)

09.42 Semifinali doppio senior maschile (09.42 Gabriel Soares, Niels Torre)

09.54 Semifinali quattro di coppia senior maschile (09.54 Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili)

10.04 Semifinali singolo senior femminile

10.14 Semifinali singolo senior maschile (10.19 Davide Mumolo)

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2025:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: su worldrowing.com verrà trasmessa la diretta audio in inglese di tutte le gare.

Diretta Live testuale: OA Sport.