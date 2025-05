Europei canottaggio 2025 oggi: orari 29 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio scatteranno oggi, giovedì 29 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella prima giornata di gare si disputeranno batterie e preliminary race, e le prime imbarcazioni italiane cercheranno l’accesso alle Finali A o alle semifinali. Non esistono più, infatti, i ripescaggi.

In acqua tutti i 10 equipaggi dell’Italia per un totale di 26 atleti al via: le imbarcazioni azzurre saranno presenti in 9 delle 12 specialità olimpiche previste, con l’eccezione di singolo, doppio e quattro di coppia femminili. Nel paracanottaggio rappresenterà l’Italia il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini.

Per le batterie e le preliminary race di oggi, giovedì 29 maggio, non saranno disponibili né la diretta tv né la diretta straming della manifestazione, mentre su worldrowing.com verrà trasmetterà la diretta audio in inglese di tutte le gare sin dalle batterie, infine la diretta live testuale della manifestazione sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2025

Giovedì 29 maggio

08.30-11.00 Batterie e preliminary race paracanottaggio e canottaggio

08.30 Batterie singolo PR1 maschile (08.40 Giacomo Perini)

08.50 Preliminary race singolo PR1 femminile

09.00 Preliminary race doppio PR3 misto

09.07 Preliminary race singolo pesi leggeri femminile

09.12 Batterie singolo pesi leggeri maschile

09.24 Batterie due senza senior femminile (09.29 Laura Meriano, Alice Codato)

09.34 Batterie due senza senior maschile (09.39 Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato)

09.59 Batterie doppio senior femminile

10.09 Batterie doppio senior maschile (10.19 Gabriel Soares, Niels Torre)

10.31 Preliminary race quattro senza senior femminile (10.31 Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke)

10.36 Batterie quattro senza senior maschile (10.41 Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Davide Comini, Alessandro Gardino)

13.00-14.30 Batterie canottaggio

13.00 Batterie quattro di coppia senior femminile

13.10 Batterie quattro di coppia senior maschile (13.20 Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili)

13.27 Batterie singolo senior femminile

13.42 Batterie singolo senior maschile (13.42 Davide Mumolo)

14.04 Batterie otto senior femminile (14.04 Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone)

14.14 Batterie otto senior maschile (14.19 Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola, Davide Comini, con Alessandra Faella al timone)

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2025:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: su worldrowing.com verrà trasmessa la diretta audio in inglese di tutte le gare.

Diretta Live testuale: OA Sport.