Errani/Vavassori-Chan/Nys, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Andrea Vavassori giocheranno il torneo di doppio misto al Roland Garros, prodigandosi anche in questa specialità da aggiungere ai rispettivi impegni nei doppi di genere (con Jasmine Paolini e Simone Bolelli). La coppia è già perfettamente rodata, come testimonia il trionfo agli US Open dell’anno scorso, e ora sogna una nuova apoteosi nel secondo Slam della stagione.

Gli azzurri, teste di serie numero 3 del tabellone sulla terra rossa di Parigi, esordiranno al primo turno contro il binomio formato dal monegasco Hugo Nys e dalla taiwanese Hao-ching Chan. I nostri portacolori partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare gli avversari in una specialità dove le sorprese sono all’ordine del giorno.

L’appuntamento è per venerdì 30 maggio, sarà il secondo match a partire dalle ore 12.30 sul Campo 12, dove il programma di giornata sarà aperto dal doppio femminile Siniakova/Townsend-Burrage/Kartal. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Vavassori-Chan/Nys. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+.

CALENDARIO ERRANI/VAVASSORI-CHAN/NYS

Venerdì 30 maggio

Secondo match dalle ore 12.30 Sara Errani/Andrea Vavassori vs Hao-ching Chan/Hugo Nys – Diretta streaming su Discovery+

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo 12, si giocherà Siniakova/Townsend-Burrage/Kartal. Al termine toccherà a Errani/Vavassori.

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI ROLAND GARROS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati. Le partite del Roland Garros vengono trasmesse su questo canale (e su Eurosport 1 a partire dal tardo pomeriggio), ma verosimilmente non verrà dato spazio al doppio misto.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.