Errani/Paolini-Sun/Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Nella giornata di sabato 31 maggio, per il secondo turno del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le azzurri Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalla neozelandese Lulu Sun e dalla cinese Yuan Yue.

La coppia italiana è accreditata della seconda testa di serie: l’incontro di doppio femminile sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 7, e si giocherà al termine del match di doppio maschile tra Romboli/Smith e Cazaux/Mayot.

Il doppio tra Errani/Paolini e Sun/Yuan del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv se in contemporanea con Sinner o Cobolli ed il Giro d’Italia (altrimenti Eurosport 2), inoltre la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Sabato 31 maggio – Court 7

Dalle ore 11.00

Fernando Romboli/John-Patrick Smith (Brasile/Australia)-Arthur Cazaux/Harold Mayot (Francia)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2)-Lulu Sun/Yuan Yue (Nuova Zelanda/Cina)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista se in contemporanea con Sinner o Cobolli ed il Giro d’Italia (altrimenti su Eurosport 2 HD).

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.