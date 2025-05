Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens: quando si gioca la finale del doppio a Roma, orario, tv, streaming

Domani, domenica 18 maggio, giornata di chiusura degli Internazionali d’Italia 2025. Sul campo centrale del Foro Italico si assegneranno tre titoli: doppio femminile, doppio maschile e singolare maschile. Potrebbe assumere dei connotati ancora più trionfali per il Bel Paese. Sara Errani e Jasmine Paolini, infatti, saranno impegnate nell’atto conclusivo del doppio e andranno a caccia del bis dell’anno scorso, ricordando che poi che Jannik Sinner sarà opposto a Carlos Alcaraz (singolare maschile).

Paolini vuole chiudere il cerchio, dopo aver vinto quest’oggi in maniera del tutto inaspettata nel singolare femminile. La toscana cercherà di completare una doppietta straordinaria insieme a Errani, dopo aver sconfitto in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, replicando quanto accaduto nella finale delle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso.

Sul cammino delle nostre portacolori ci saranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens. Il duo nostrano sarà chiamato a replicare le brillanti prestazioni dei giorni precedenti, potendo contare anche su una Jasmine sulle ali dell’entusiasmo.

La finale del doppio femminile degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma andrà in scena domani a partire dalle ore 12.00 sul Centrale del Foro Italico. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

ERRANI/PAOLINI – KUDERMETOVA/MERTENS WTA ROMA 2025

Domenica 18 maggio

CAMPO CENTRALE – Inizio ore 12.00

[3] Sara ERRANI ITA/Jasmine PAOLINI ITA vs Veronika KUDERMETOVA / Elise MERTENS BEL

Non prima delle 14.00

[1] Marcelo AREVALO ESA / Mate PAVIC CRO vs Sadio DOUMBIA FRA / Fabien REBOUL FRA

Non prima delle 17.00

[1] Jannik SINNER ITA vs [3] Carlos ALCARAZ ESP

Diretta tv: SuperTennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW e SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.