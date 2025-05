Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, Finale WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens nella finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. Le azzurre si sono rese protagoniste di un meraviglioso cammino sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, culminato con il successo contro le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva dopo aver regolato nell’ordine Wu/Xinyu, Putintseva/Fernandez e Gauff/Eala.

Le Campionesse Olimpiche scenderanno in campo per cercare di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo l’affermazione siglata lo scorso 15 febbraio a Doha e per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa nella Capitale. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, con le azzurre che potranno contare sul sostegno del pubblico che gremitrà il Centrale.

L’appuntamento è per domenica 18 aprile: la sessione incomincerà alle ore 12.00 e prevede la finale del doppio femminile, la finale del doppio maschile e la finale del singolare maschile, ma l’ordine esatto degli incontri non è ancora stato comunicato. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-KUDERMETOVA/MERTENS

Domenica 18 maggio

Sessione diurna dalle ore 12.00 con finale singolare ATP, finale doppio ATP, finale doppio WTA: l’ordine degli incontri deve ancora essere comunicato

Sara Errani/Jasmine Paolini vs Kudermetova/Mertens – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA FINALE DOPPIO WTA ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW e SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.