Errani/Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia: chi sono le prossime avversarie e quando si gioca

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nella loro difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le campionesse in carica torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare le semifinali, nelle quali sfideranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

In doppio le azzurre, accreditate della testa di serie numero 3 a Roma, hanno affrontato la coppia russa, numero 6 del seeding, per tre volte in passato: le azzurre sono in vantaggio per 2-1 nei precedenti, ed hanno vinto l’unico scontro giocato sulla terra battuta, quello della finale delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli altri due incroci, invece, si sono giocati sul cemento nel corso di questa stagione, e su questa superficie c’è stato un successo per parte: le russe si sono imposte nel secondo turno degli Australian Open 2025, mentre le azzurre hanno vinto nelle semifinali di Doha 2025.