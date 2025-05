Errani/Paolini in semifinale a Roma: “Doppio tosto in questo format, altalena di emozioni”

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alle semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia, riuscendo ad avere la meglio sulla coppia Eala/Gauff al termine di un match ricco di colpi di scena. Le Campionesse Olimpiche si sono prodigate in una splendida rimonta dal 3-5 e 0-40, annullando tre set-point consecutivi sul servizio delle avversarie. Nella seconda frazione non hanno sfruttato delle occasioni e poi al match tie-break hanno saputo dettare legge.

Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 7-5, 3-6, 10-7 e proseguono il proprio cammino sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dove ora se la dovranno vedere contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, nell’ennesima rivincita della finale che la scorsa estate mise in palio la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024. Tra l’altro la toscana incrocerà nuovamente Shnaider dopo averla battuta nei quarti del torneo singolare.

Sara Errani ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Eurosport: “Ce l’abbiamo messa tutta, era un match tosto e non so come abbiamo fatto a rimontare nel primo set, nel secondo abbiamo avuto delle chance non sfruttate. Il tie-break è sempre incerto, siamo state brave. Siamo in tanti, siamo una bella squadra: è bello vedere gli altri che fanno il tifo, è speciale giocare in casa e fare bene è un plus“.

Jasmine Paolini ha analizzato l’incontro: “È stata una partita di alti e bassi, dovevamo perdere il primo set e lo abbiamo vinto, nel secondo abbiamo avuto delle chance e lo abbiamo perso. Nel tie-break c’è stata più tranquillità e lucidità e l’abbiamo portata a casa. Il doppio in questa modalità è veramente tosto a livello di tensione e nervosismo: questo match è stato un’altalena di emozioni, sono emozioni forti e non ci sia abitua mai a giocare in stadi piedi. Oggi è stato un buon allenamento, abbiamo vinto un match di doppio, siamo in semifinale in doppio, domani avrò quella in singolare“.