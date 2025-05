Dove vedere Errani/Paolini-Eala/Gauff oggi, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo per affrontare il match valevole per i quarti di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Roma. Il duo azzurro ha guadagnato la qualificazione vincendo al match tie-break la battaglia contro Yulia Putintseva e Leylah Fernandez.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-EALA/GAUFF (2° MATCH DALLE 14.00)

Cresce, se possibile, ulteriormente il livello di difficoltà del prossimo ostacolo per le due giocatrici italiane. Per riuscire a garantirsi l’ingresso in semifinale le due azzurre dovranno infatti superare un match molto difficile contro la coppia Alexandra Eala/Coco Gauff, giocatrici che hanno usufruito di una wild card.

Il match odierno sarà la seconda partita sulla Grand Stand Arena a partire dalle ore 13:00. C’è in palio la qualificazione alle semifinali da disputare contro la coppia che si aggiudicherà la partita Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 1) – Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia,6).

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Eala/Gauff, quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), su SuperTennis HD e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI – EALA/GAUFF, WTA ROMA

Mercoledì 14 Maggio – Grand Stand Arena

Dalle 14:00

Jaume Munar(Spagna)-Casper Ruud (Norvegia, 6)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 3) – Alexandra Eala/Coco Gauff (Filippine/Stati Uniti)

A seguire

Federico Bondioli/ Carlo Alberto Caniato (Italia, WC) – Sadio Doumbia/ Fabien Reboul (Francia)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI – EALA/GAUFF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport