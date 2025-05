Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Comincia domani il cammino nel torneo di doppio femminile al Roland Garros di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le finaliste della scorsa edizione avranno subito un primo turno davvero molto complicato, visto che affrontano una coppia molto forte come quella composta dalla bielorussa Viktoria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe.

Sicuramente il sorteggio non è stato fortunato per le azzurre, visto che si trovano due specialiste. Errani/Paolini sono comunque favorite e sono soprattutto reduci dalla seconda vittoria agli Internazionali d’Italia. Da segnalare anche che Paolini sarà impegnata in precedenza anche in singolare, aprendo il programma sul Philippe Chatrier contro l’australiana Tomljanovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Erra/Paolini-Azarenka/Routliffe, secondo turno del Roland Garros. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-AZARENKA/ROUTLIFFE ROLAND GARROS 2025

Mercoledì 28 maggio

Terzo match sul campo 2 – Errani/Paolini vs. Azarenka/Routliffe (Blr/Nzl)

In precedenza (dalle ore 11.00)

Pavic/Arevalo vs. Munar/Martinez

Siegemund/Haddad Maia vs. Ponchet/Jeanjean

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-AZARENKA/ROUTLIFFE ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2 (ma dipende dalla contemporaneità con altri match)

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.