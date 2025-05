Equitazione: il Belgio vince in casa la gara di Nations Cup di dressage

In Belgio non sbagliano i padroni di casa. La nazionale belga si è infatti imposta nella tappa di FEI Nations Cup di dressage tenutasi a Lier superando tutte le squadre presenti sul campo di gara.

Con un totale di 220.825%, la squadra formata da Justin Verboomen (Zonik Plus – 78.543%), Larissa Pauluis (Flambeau – 72.478%), Charlotte Defalque (Botticelli – 69.804%) e Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof – 69.174%, scartato), ha preceduto la Germania, seconda con 218.892%, e i Paesi Bassi, terzi con 212.131%.

Giù dal podio la Gran Bretagna, quarta, insieme al Portogallo al quinto posto e poi via via tutte le squadre: Svizzera e Svezia. Prossima tappa del circuito, la quarta, in programma a Rotterdam – nei Paesi Bassi – il 19 giugno. Il calendario poi includerà il 3 luglio l’evento di Aachen (Germania) e il 12 luglio quella di Falsterbo (Svezia).