Equitazione: al Piazza di Siena 2025 arrivano i campioni internazionali. Fra loro Maher e Guerdat

Il Piazza di Siena 2025 è pronto a inaugurarsi nella classica e splendida cornice di Villa Borghese a Roma. Un concorso equestre di salto ostacoli che ormai fa parte della tradizione internazionale e che anche quest’anno è riuscito a riunire tantissimi cavalieri e amazzoni da tutto il mondo.

Oltre alla nutrita squadra italiana, sul campo di gara in questa settimana vi saranno: il britannico Ben Maher, numero 2 del ranking mondiale e oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, gli svizzeri Steve Guerdat (5° e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024) e Martin Fuchs (6°), l’austriaco Max Kühner (7°), lo statunitense McLain Ward (8° e argento a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024) e l’irlandese Cian O’Connor (10°).

Ma non è finita qui, perché oltre ai cavalieri, in concorso figurerà anche la miglior amazzone del ranking planetario: la statunitense Laura Kraut (19esima), una delle diciotto donne al via per questo Piazza di Siena 2025.

Per il Grand Prix a titolo individuale, in programma domenica prossima, l’organizzazione dell’evento ha reso noto il montepremi della competizione: sarà pari a 500.000 euro.