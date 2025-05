Elena Carraro: “Non mi aspettavo il 12″84. Non siamo macchine, necessario trovare equilibri”

Ferdinando Savarese ha condotto l’ultima puntata della trasmissione Sprint Zone, appuntamento in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha avuto come ospite Elena Carraro, ostacolista azzurra: la 24enne bresciana ha da poco ritoccato il primato personale sui 100 hs, portandolo a 12″84.

Il personale è arrivato alla prima gara stagionale: “Sapevo di star bene, però era il 1° maggio, quindi comunque all’inizio della stagione, e poi in realtà stiamo sistemando ancora tante cose, quindi doveva essere un esordio che ritenevamo come un allenamento, ma davvero, perché io abito a mezz’ora adesso da Imperia, ed abbiamo detto, invece di fare il classico allenamento che fanno più o meno tutti gli ostacolisti, di 11-12-13 ostacoli, andiamo lì, facciamo queste due garette, che poi erano due prove, quindi mi sono un po’ stupita, perché non credevo di valerlo“.

Da Brescia l’azzurra si è spostata ad Albenga: “Non è dall’altra parte del mondo, però comunque non torno a casa tutte le settimane, anzi, quindi mi ha comportato un po’ allontanarmi da amici, dalla mia famiglia, dal mio ragazzo, però sto riuscendo a gestirla abbastanza. Almeno una volta al mese generalmente torno a casa, o mi vengono a trovare comunque, sto bene qua, mi sono trovata subito bene, poi per me vivere al mare è sempre stata una cosa che ho sempre voluto fare, abito a neanche 10 minuti dalla spiaggia, quindi è molto bello“.

L’inizio di stagione: “Questo inverno in realtà ha avuto un po’ di problemi proprio prima di iniziare, infatti ho iniziato tardi. Sono stata due settimane senza uscire di casa, perché ho avuto un sacco di problemi: febbre, due denti del giudizio che hanno iniziato a darmi problemi, dovuto toglierne uno d’urgenza perché c’era infezione, ho avuto un po’ di cose e non è stato facile fare quelle gare, poi ne ho fatte in realtà due e mezza, perché l’altra non l’ho finita, l’ho finita ma potevo anche non finirla. In generale negli ultimi due anni ho esordito con 13″29 e 13″30, quindi magari mi aspettavo di fare un po’ meglio, però ho fatto il personale, che comunque non facevo da quasi due anni, ed ero felicissima, chiaramente“.

Sulla scorsa annata: “Non è stata così male, infatti ho fatto una semifinale europea, però diciamo che era l’anno delle Olimpiadi, quindi avevo avevo un’altra ambizione, arrivando da un anno comunque dove ho fatto 12″89, fatto anche tra studio, tirocinio con l’università, il 2024 invece è stato il primo anno da professionista, e quindi avevo altre ambizioni, cioè le Olimpiadi, ovviamente, e comunque 13″06 non è 12″89, quando in realtà potevo far meglio. C’è stato il 12″93 nella mia ultima gara, e in realtà è stato fatto dopo una settimana e mezza che ero venuta già qui, però l’anno scorso è stato proprio un anno in cui non stavo tanto bene io, non fisicamente, proprio ho sbagliato a mettere davanti il correre forte prima di stare bene, una cosa che in realtà fanno molti atleti, e non è una cosa assurda, però noi ci teniamo così tanto che a volte crediamo che non siamo noi la priorità, ed invece prima dobbiamo pensare a star bene noi e poi allora si può correre forte, infatti è quello su cui sto anche lavorando, perché siamo persone umane, non siamo macchine che se fanno delle cose vanno bene, hanno bisogno anche di trovare i loro equilibri, c’erano delle situazioni che però non mi facevano stare bene“.