Dove vedere Perugia-Halkbank Ankara in tv, Champions League volley 2025: orario semifinale, programma, streaming

Perugia affronterà l’Halkbank Ankara nella semifinale della Champions League 2025 di volley maschile, in programma venerdì 16 maggio (ore 20.00) presso la Atlas Arena di Lodz (Polonia). Il confronto tra la formazione italiana e la compagine turca alzerà il sipario su questa Final Four che metterà in palio il massimo trofeo europeo. La vincitrice si qualificherà alla finale di domenica, da giocare contro chi avrà la meglio nel derby polacco tra Jastrzebeski Wegiel e Aluron Warta Zawiercie.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sognano di alzare al cielo quella Coppa mai vinta, si presentano all’appuntamento dopo aver perso la semifinale scudetto contro Civitanova e aver successivamente avuto la meglio nel playoff per il terzo posto che valeva l’ammissione alla prossima Champions League. I Block Devils se la dovranno vedere contro un avversario decisamente insidioso, tra l’altro già affrontato nella fase a gironi (una vittoria per parte, i rossoneri chiusero al primo posto in classifica).

Perugia ha regolato Monza nei quarti di finale, mentre l’Halkbank è riuscito a spuntarla al golden set nei turni a eliminazione diretta giocati prima contro Milano e poi contro il PGE Projekt Varsavia. Gli umbri si affideranno al palleggiatore Simone Giannelli, al bomber Wassim Ben Tara, agli schiacciatori Yuki Ishikawa, Kamil Semeniuk, Oleh Plotnytskyi, ai centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, al libero Massimo Colaci. Tra le fila dell’Halkbank Ankara spiccano giocatori di rilievo come Yoandy Leal, Dick Kooy e Marek Sotola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Halkbank Ankara, semifinale della Champions League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-HALKBANK ANKARA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Venerdì 16 maggio

Ore 20.00 Semifinale 1: Sir Sicoma Monini Perugia vs Halkbank Ankara

PROGRAMMA PERUGIA-ANKARA CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.