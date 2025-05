Dove vedere Paolini-Svitolina in tv, Roland Garros 2025: orario esatto, programma, streaming

Domani, domenica 1° giugno, Jasmine Paolini giocherà contro l’ucraina Elina Svitolina negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La toscana è attesa da una partita complicata, contro un’avversaria di grande esperienza, che ama giocare sui campi parigini e ha sempre grandi motivazioni.

Un confronto che richiederà un livello di tennis molto elevato alla n.4 del ranking. Svitolina, sul rosso, vale decisamente di più della sua classifica e inoltre nel recente passato ha dimostrato di saper battere Paolini. Il riferimento è all’incrocio di quest’anno negli Australian Open. Vinto il primo set dall’azzurra, poi l’ucraina non ha fatto più toccare palla a Jasmine.

Ne è consapevole anche la nostra portacolori, che ha ricordando il confronto nella terra dei canguri in conferenza stampa. Un riferimento utile per procedere in maniera diversa contro una rivale del genere, cercando di sfruttare gli aspetti favorevoli del suo tennis, ovvero il dritto e la mobilità sul campo.

La partita tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025, andrà in scena domani (a partire dalle 11.00) sul campo Philippe-Chatrier di Parigi. La copertura televisiva del match sarà garantita da Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-SVITOLINA ROLAND GARROS 2025 IN TV

Domenica 1° giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Jasmine Paolini ITA vs Elina Svitolina UKR

Elena Rybakina KAZ vs Iga Swiatek POL

Ben Shelton USA vs Carlos Alcaraz ESP

Lorenzo Musetti ITA vs Holger Rune DEN (20.15)

PROGRAMMA PAOLINI-SVITOLINA ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport