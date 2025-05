Dove vedere Paolini-Gauff in tv, Finale WTA Roma 2025: orario, canale, streaming. Novità rispetto ai turni precedenti

Domani, sabato 17 maggio (ore 17.00), Jasmine Paolini affronterà l’americana Coco Gauff nella finale degli Internazionali d’Italia 2025. Undici anni dopo Sara Errani, un’italiana potrà disputare l’atto conclusivo del prestigioso torneo del Foro Italico. La toscana, però, cercherà di fare meglio della sua compagna di doppio, cioè provare a conquistare il titolo.

Non sarà un match facile, vista la forza di Gauff. La statunitense sembrerebbe aver risolto i problemi delle scorse settimane al servizio e al dritto. Ben supportata poi dalla condizione fisica, Coco è riuscita a piegare in semifinale la resistenza della campionessa olimpica in carica Zheng Qinwen, vittoriosa nei quarti di finale contro la n.1 del mondo Aryna Sabalenka.

Paolini, dal canto suo, ha affrontato una serie di avversarie insidiose, dovendo spesso recuperare da situazioni di svantaggio. La vera dote dell’azzurra è stata quella di non farsi mai prendere dal panico e, quindici dopo quindici, ricostruire e spuntarla alla distanza. Certo, il coefficiente di difficoltà contro la statunitense sale in maniera importante.

La finale femminile degli Internazionali d’Italia di tennis tra Jasmine Paolini e Coco Gauff andrà in scena domani, a partire dalle ore 17.00 sul campo centrale del Foro Italico. La copertura televisiva sarà garantita in chiaro da Rai 1 HD e SuperTennis HD e pagamento da Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay e su supertennis.tv in chiaro e su SkyGo, NOW e su SuperTennix a pagamento. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-GAUFF IN TV FINALE WTA ROMA 2025

Sabato 17 maggio

CAMPO CENTRALE – Ore 17.00

Jasmine Paolini (Italia) vs Coco Gauff (Stati Uniti)

PROGRAMMA FINALE WTA ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, gratis e in chiaro; Rai 1 HD, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv e Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.