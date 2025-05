Dove vedere Musetti-Rune in tv, Roland Garros 2025: orario esatto, programma, streaming

Domani, domenica 1° giugno, Lorenzo Musetti affronterà Holger Rune nell’incontro valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Sul campo del Philippe-Chatrier a Parigi, la sfida tra l’azzurro e il danese caratterizzerà la sessione serale, con inizio non prima delle 20.15. Un match di grande fascino, tra due tennisti in grado di esprimere un livello molto alto sulla terra rossa.

Musetti dovrà sfatare un tabù. Nei fatti, il toscano non è mai riuscito a battere Rune nelle due partite precedentemente disputate, ovvero sull’erba del Queen’s nel 2023 e sul cemento di Indian Wells nel 2024. Vero è che il carrarino ha avuto una crescita esponenziale nel corso degli ultimi mesi e specialmente sulla terra ha fatto vedere grandi cose.

Tuttavia, anche Rune ha mostrato segnali molto interessanti, seppur con maggior discontinuità. Si pensi al successo del giovane danese nella finale di Barcellona contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Di conseguenza, la partita si presenta molto complicata per Lorenzo, che dovrà assolutamente evitare alcuni passaggi a vuoto che si sono evidenziati nel confronto con l’argentino Mariano Navone.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025, andrà in scena domani (non prima delle 20.15) sul campo Philippe-Chatrier di Parigi. La copertura televisiva del match sarà garantita da Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-RUNE ROLAND GARROS 2025 IN TV

Domenica 1° giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Jasmine Paolini ITA vs Elina Svitolina UKR

Elena Rybakina KAZ vs Iga Swiatek POL

Ben Shelton USA vs Carlos Alcaraz ESP

Lorenzo Musetti ITA vs Holger Rune DEN (20.15)

PROGRAMMA MUSETTI-RUNE ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport